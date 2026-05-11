Siponto, runner morso da un cane: “Nessuna scusa, solo arroganza. Ho evitato sceneggiate, perché sono una persona perbene"

Una tranquilla mattinata dedicata allo sport sul lungomare di Siponto si è trasformata in un episodio spiacevole per un cittadino che racconta di essere stato ferito da un cane mentre transitava nei pressi dei tavolini di un bar della zona.

L’uomo, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, riferisce di essere stato avvicinato dall’animale subito dopo aver concluso la propria attività sportiva. Secondo il suo racconto, il cane — pur tenuto al guinzaglio da una ragazza seduta al bar — avrebbe raggiunto la sua gamba provocandogli alcuni graffi, documentati anche da fotografie mostrate successivamente.

Dopo l’accaduto, il cittadino avrebbe chiesto spiegazioni alla proprietaria del cane, domandando anche informazioni sulle vaccinazioni dell’animale. Tuttavia, sostiene di non aver ricevuto né chiarimenti né scuse.

“Mi ha detto che le stavo dando fastidio e che potevo passare da un’altra parte”, racconta. “La cosa che mi ha dato più fastidio è stata l’arroganza: bastava dire scusa”.

L’uomo afferma inoltre di aver segnalato l’episodio ai gestori del locale, all’ENPA e alla polizia locale, valutando anche l’ipotesi di rivolgersi ai Carabinieri.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della gestione degli animali domestici negli spazi pubblici, soprattutto in luoghi molto frequentati da sportivi, famiglie e turisti. Da una parte c’è il diritto di portare con sé il proprio animale; dall’altra, il diritto degli altri cittadini a muoversi liberamente senza sentirsi intimiditi o coinvolti involontariamente.

Sui social e tra i lettori il caso ha già acceso il confronto. Molti sottolineano come il problema non siano gli animali in sé, ma il comportamento di alcuni proprietari.

“Usare il guinzaglio e gestire il proprio cane non è cattiveria, è rispetto”, scrive un lettore. Un altro aggiunge: “Non tutti vogliono essere toccati o annusati da un cane. Chi ha paura spesso si sente rispondere con superficialità: ‘non fa niente’”.

Nel dibattito emerge anche una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo e animali domestici nella società moderna. Secondo alcuni cittadini, oggi si tende sempre più a umanizzare gli animali, adattandoli alle esigenze emotive e sociali delle persone, senza interrogarsi davvero sul loro benessere naturale.

“Amare un animale significa prima di tutto rispettarne la natura”, osserva un commentatore. “Troppo spesso li trasformiamo in estensioni delle nostre solitudini o dei nostri bisogni, imponendo loro ritmi e ambienti che forse non sceglierebbero”.

Al di là delle opinioni, resta il tema della convivenza civile: responsabilità, attenzione e buon senso sono elementi fondamentali per garantire sicurezza e rispetto reciproco negli spazi condivisi.