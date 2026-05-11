Una mattinata di sport a Siponto si è trasformata in un episodio spiacevole per un cittadino, aggredito — secondo quanto riferito — da un cane tenuto al guinzaglio da una ragazza seduta ai tavolini di un bar.
L’uomo, che ha chiesto di restare anonimo, racconta di essere stato avvicinato, dopo aver terminato la propria attività sportiva, ,ae ferito mentre passava nella zona. Le foto mostrano alcuni graffi/segni sulla gamba. Dopo l’episodio avrebbe chiesto spiegazioni alla proprietaria, anche in merito alle vaccinazioni dell’animale, ma — stando al suo racconto — non avrebbe ricevuto alcuna scusa.
“Mi ha detto che le stavo dando fastidio e che potevo passare da un’altra parte”, riferisce. “La cosa che mi ha dato più fastidio è stata l’arroganza: bastava dire scusa”.
Il cittadino afferma di aver avvisato i proprietari del bar, l’ENPA e i vigili, valutando anche di chiamare i Carabinieri. L’episodio riapre il tema della responsabilità dei proprietari di cani negli spazi pubblici: rispetto per chi passeggia, corre o pratica sport, ma anche attenzione e controllo degli animali, soprattutto in aree frequentate da molte persone.
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Siponto, runner morso da un cane: “Nessuna scusa, solo arroganza. Ho evitato sceneggiate, perché sono una persona perbene”"
A manfredonia molri cani dovrebbero portare al guinzaglio i purk dei “padroni”.
L’episodio rappresenta una delle tante manifestazioni di una problematica che da troppo tempo viene sottovalutata.
Avere un animale domestico è una scelta importante e comporta responsabilità precise verso gli altri e verso l’animale stesso.
Purtroppo oggi spesso manca il rispetto, il buon senso e anche un minimo di educazione civica.
Si dà per scontato che, in ambito urbano, tutti debbano convivere con cani lasciati liberi di comportarsi secondo la loro natura, anche quando questo finisce inevitabilmente per invadere gli spazi e la sensibilità di chi non condivide lo stesso rapporto con gli animali.
Ma non tutti vogliono essere toccati, annusati o coinvolti dal cane di qualcun altro ed è un diritto assolutamente legittimo.
Immedesimatevi in chi ha una fobia e si sente rispondere con superficialità “non fa niente”.
Quante volte l’abbiamo sentito dire…
Usare il guinzaglio e gestire il proprio animale non è cattiveria, è rispetto.
E vi dirò di più, anche a costo di sembrare quasi eretico.
Sono convinto che amare davvero un animale significhi prima di tutto rispettarne la natura.
Oggi invece troppo spesso gli animali vengono trasformati in estensioni delle nostre esigenze emotive, li umanizziamo, li portiamo ovunque, li esibiamo quasi fossero accessori, senza chiederci se quella vita sia davvero compatibile con la loro natura.
Un animale non dovrebbe diventare il riempitivo delle nostre solitudini, delle nostre paure o dei nostri bisogni sociali.
Se avesse davvero possibilità di scelta, dubito seriamente che sceglierebbe una vita fatta di guinzagli, cemento, rumori e abitudini imposte dall’uomo.
Dovrebbe vivere con dignità, equilibrio e per quanto possibile, libertà.
Forse il problema è proprio questo.
L’uomo moderno ha perso il senso del limite e del rispetto autentico, sia verso gli altri esseri umani sia verso gli animali.