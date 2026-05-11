Siponto, runner morso da un cane: “Nessuna scusa, solo arroganza. Ho evitato sceneggiate, perché sono una persona perbene"

Una mattinata di sport a Siponto si è trasformata in un episodio spiacevole per un cittadino, aggredito — secondo quanto riferito — da un cane tenuto al guinzaglio da una ragazza seduta ai tavolini di un bar.

L’uomo, che ha chiesto di restare anonimo, racconta di essere stato avvicinato, dopo aver terminato la propria attività sportiva, ,ae ferito mentre passava nella zona. Le foto mostrano alcuni graffi/segni sulla gamba. Dopo l’episodio avrebbe chiesto spiegazioni alla proprietaria, anche in merito alle vaccinazioni dell’animale, ma — stando al suo racconto — non avrebbe ricevuto alcuna scusa.

“Mi ha detto che le stavo dando fastidio e che potevo passare da un’altra parte”, riferisce. “La cosa che mi ha dato più fastidio è stata l’arroganza: bastava dire scusa”.

Il cittadino afferma di aver avvisato i proprietari del bar, l’ENPA e i vigili, valutando anche di chiamare i Carabinieri. L’episodio riapre il tema della responsabilità dei proprietari di cani negli spazi pubblici: rispetto per chi passeggia, corre o pratica sport, ma anche attenzione e controllo degli animali, soprattutto in aree frequentate da molte persone.

A cura di Michele Solatia.