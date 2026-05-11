MANFREDONIA — La pesca della vongola nel Compartimento Marittimo di Manfredonia potrà proseguire fino al prossimo 10 giugno 2026. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia ha emanato una nuova ordinanza che autorizza la proroga temporanea dell’attività di prelievo della risorsa “Chamelea gallina”, introducendo però rigide limitazioni operative per garantire la sostenibilità dello stock ittico e il rispetto delle norme sulla pesca responsabile.

Il provvedimento arriva dopo la richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, organismo cui il Ministero dell’Agricoltura ha affidato la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Con nota trasmessa alla Capitaneria lo scorso 30 aprile, il Consorzio aveva chiesto di estendere l’attività di pesca fino alle prime settimane di giugno, limitatamente a tre imbarcazioni già autorizzate e operanti nell’area marittima compresa tra il Porto Vecchio di Manfredonia e il confine sud del Compartimento.

La proroga è stata concessa dopo il via libera tecnico-scientifico espresso dal biologo Pasquale Ricci, che ha ritenuto compatibile la prosecuzione temporanea della pesca con le attuali condizioni della risorsa, purché nel rispetto di severe misure precauzionali. Il parere scientifico prevede infatti un massimo di due giornate di pesca settimanali e una cattura massima consentita pari a 250 chilogrammi per ciascuna imbarcazione autorizzata.

La decisione della Capitaneria si inserisce nel quadro delle norme nazionali ed europee che disciplinano la gestione sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi. L’ordinanza richiama infatti il regolamento europeo che vieta l’utilizzo delle draghe idrauliche entro una distanza inferiore a 0,3 miglia nautiche dalla costa, oltre alle disposizioni ministeriali che affidano ai consorzi di gestione il compito di garantire un prelievo razionale della risorsa marina.

Il Compartimento di Manfredonia rappresenta uno degli areali storicamente più importanti dell’Adriatico meridionale per la pesca della vongola. Negli ultimi anni, tuttavia, il settore ha dovuto confrontarsi con una progressiva riduzione della risorsa disponibile, causata da fattori ambientali, cambiamenti climatici, pressione antropica e fenomeni legati all’alterazione degli ecosistemi marini. Proprio per questo motivo le autorità marittime e gli organismi scientifici stanno adottando misure sempre più restrittive per evitare il sovrasfruttamento dei fondali.

Nel testo dell’ordinanza la Capitaneria richiama espressamente i principi della pesca sostenibile e della tutela degli stock ittici. Il Consorzio Molluschi Nord Gargano, cui è affidata la gestione dell’attività nel Compartimento, dovrà continuare ad adottare tutte le misure necessarie a garantire una gestione razionale della risorsa e un prelievo compatibile con il mantenimento dell’equilibrio biologico dei fondali marini.

L’autorizzazione riguarda esclusivamente tre imbarcazioni già abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi e operanti nel tratto di mare individuato dalla Capitaneria. Restano confermati tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca professionale, tracciabilità del prodotto e sicurezza delle attività in mare.

La proroga fino al 10 giugno rappresenta un compromesso tra le esigenze economiche delle imprese del settore e la necessità di salvaguardare la risorsa marina. Il comparto della pesca delle vongole continua infatti a rappresentare una componente importante dell’economia marittima locale, soprattutto per le marinerie del Gargano nord e del Golfo di Manfredonia, ma le istituzioni stanno progressivamente orientando la gestione verso modelli più sostenibili e controllati.

L’ordinanza della Capitaneria conferma inoltre il ruolo centrale affidato ai consorzi nella gestione delle attività di pesca dei molluschi bivalvi. Il sistema consortile, introdotto negli anni Novanta dal Ministero competente, attribuisce infatti agli organismi territoriali il compito di regolamentare il prelievo della risorsa, monitorare lo stato dei fondali e coordinare le attività delle imprese autorizzate.