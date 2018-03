Foggia, coop. verde, Taranto: salari al ribasso e demansionamenti

Di:

Foggia – “RISPETTARE il contratto di categoria e mantenere i livelli occupazionali. Per il sindacato questi sono paletti sui quali non si possono fare sconti. Queste saranno le nostre priorità”. Così il Segretario Territoriale UGL Foggia,interviene in merito alla questione dei lavoratori delle coop del verde di Foggia.

“Ci preoccupano voci di corridoio insistenti – continua il segretario – che parlano di ridefinizione dei salari, ovviamente al ribasso. Se fosse vero sarebbe un fatto grave. Per questo urge riportare al più presto l’attenzione anche sulla ricollocazione di quei lavoratori che hanno perso il lavoro. Una ricollocazione sulla quale, però, si deve vigilare in maniera particolare per evitare che si trasformi nella pratica ormai diffusa della assunzione ex novo con demansionamento annesso”. “Il nostro auspicio – conclude Taranto – è che il Sindaco voglia sedersi con le organizzazioni sindacali per sbrogliare proprio queste matasse. Perché lavoro e diritti acquisiti non si barattano”.



