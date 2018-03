Ph:Francesco Nuccio FOTO DIA PALERMO (archivio)

Di:



Genova – NELLE prime ore della mattinata, al termine di prolungate indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Piacenza, la DIA di Genova, coadiuvata da personale delle forze di polizia territoriali, ha proceduto all’arresto di 4 soggetti, di cui due pregiudicati ed alla denuncia a piede libero di altri complici per aver reimpiegato – in concorso tra loro – beni e titoli bancari provenienti da bancarotta fraudolenta e documentale. Nella circostanza sono state condotte, in varie regioni del nord italia, numerose perquisizioni, sia domiciliari che presso la sede di societa’, dando altresi’ esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Redazione Stato DIA Genova: sequestri per 11 milioni di euro, 4 arresti ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.