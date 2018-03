(Napoli, 2005 - ANSA)

Di:



(ANSA) – BARI, 11 GIU – Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura di Bari per cooperazione in omicidio colposo della donna di 38 anni morta ieri dopo un intervento di fecondazione assistita nell’ospedale di Conversano (Bari). Nelle prossime ore il pm inquirente del Tribunale di Bari, Luciana Silvestris, affiderà l’incarico per l’autopsia. (ANSA). Donna morta dopo fecondazione assistita: 2 indagati ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.