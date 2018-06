Amministrative, Sementino prevale a Vico. Tavaglione di misura a Peschici

Di:

Roma. Chiusi i seggi nelle 761 città al voto stamani per le Amministrative 2018.

Alle ore 23 è stata del 61,19% l’affluenza rilevata in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe la percentuale era stata del 67,24% . Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale.

Alle ore 19 la percentuale degli elettori che si sono recati alle urne per le elezioni comunali è stata del 44,05. La percentuale si riferisce all’affluenza in 623 dei comuni complessivamente al voto. I dati sui comuni siciliani sono consultabili sul sito della Regione Siciliana. I dati sulle elezioni nei municipi III e VIII di Roma Capitale sono consultabili sul sito dell’ente.

I seggi sono rimasti aperti fino alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno 2018.

L’affluenza finale, in base ai dati di 370 comuni, è del 60,05%, contro il 66,40% delle precedenti omologhe elezioni.

Come riporta “Il FattoQuotidiano” in un lancio delle ore 23.31 “Il primo sindaco eletto di questa tornata è Laura Arizzi nel comune di Piazzolo, nel Bergamasco. Come Ivan Faustinelli a Ponte di Legno, era anche l’unica candidata: ha ottenuto più del 50% degli aventi diritto”.

COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA AFFLUENZA COMPLESSIVA 59,75% (PRECEDENTE 62,69)

I sindaci eletti

ANZANO DI PUGLIA 38,52 47,74 – Ballottaggio: Lavanga Paola – Addessa Silvana

BOVINO 55,34 55,40 – Nunno Vincenzo eletto sindaco

CARAPELLE 78,77 86,25 – Di Michele Umberto (Roberto) eletto sindaco

FAETO 40,38 45,76. Ballottaggio

PESCHICI 71,76 68,57. Francesco Tavaglione eletto sindaco

PIETRAMONTECORVINO 70,56 74,12. Giallella Raimondo eletto sindaco e

SAN MARCO LA CATOLA 33,74 36,54. De Martinis Paolo eletto sindaco

SAN NICANDRO GARGANICO N.P. Ballottaggio D’Ambrosio – Ciavarella

SAN PAOLO DI CIVITATE 55,78 64,00. Marino Francesco eletto sindaco

VICO DEL GARGANO 58,82 57,89. Michele Sementino eletto sindaco

SCRUTINI



Focus Amministrative Provincia di Foggia

Il caso Faeto: nessun candidato a sindaco l’anno scorso, oggi 8 (II)

La carica dei 40 sindaci per le amministrative, doppio turno a San Nicandro (I)

Redazione StatoQuotidiano.it