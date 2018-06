Ex Milan. Oddo potrebbe allenare il Foggia

Di:

Da un rossonero a un altro. Giovanni Stroppa e il Foggia si sono separati, seppur ancora non ufficialmente, e la squadra pugliese è già a caccia del nuovo allenatore. Stroppa infatti nelle prossime ore rescinderà per approdare al Crotone. Tra i candidati per la panchina rossonera c’è anche Davide Nicola, proprio ex Crotone, che però preferirebbe allenare in Serie A. L’outsider è invece Mauro Zironelli, del Mestre. Nelle ultime ore, invece, sta prendendo quota, secondo foggiacalciomania.com, il nome di Massimo Oddo, che l’ultimo anno ha allenato l’Udinese per diversi mesi. Dopo Stroppa, dunque, potrebbe essere di nuovo un ex Milan a guidare la panchina del Foggia.

fonte www.pianetamilan.it