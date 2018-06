Francesco Tavaglione “W Peschici, appello alla coesione, all’unità”

Di:

Peschici. ”La campagna elettorale è finita. La lunga notte dello scrutinio ci ha regalato emozioni da libro di storia senza farci dimenticare l’affetto e il calore di queste concitate serate primaverili insieme a uomini e donne encomiabili. A loro un sentito ringraziamento unitamente a tutto il popolo peschiciano! Una rinnovata fiducia mi spinge ad essere ancor di più il sindaco di tutti! Oggi è l’alba di un nuovo percorso, di una nuova esperienza amministrativa.

Voglio fare un appello alla coesione, all’unità, all’amore per il paese. Ecco, tutti dovremmo ripartire da questi valori fondanti solo ed esclusivamente per il bene di Peschici. Sono certo che ne saremo capaci e che faremo splendere sempre più di luce propria il nostro territorio. Ai candidati consiglieri che non sono stati eletti pretenderò il loro essenziale contributo nelle decisioni che prenderemo in futuro. Ai consiglieri che si apprestano per la prima volta ad amministrare la cosa pubblica non posso che offrire tutta la mia esperienza e mettermi a loro

disposizione per un lavoro proficuo e nell’esclusivo interesse della popolazione.

Ai miei avversari, miei concittadini, l’augurio di un contributo leale e costruttivo. Ho vissuto una delle più straordinarie esperienze politiche, forse la competizione più avvincente e incerta della mia vita. Voglio donarvi tutto il mio impegno e le mie capacità per riscrivere indelebili pagine di storia. Quella più bella, quella che i nostri figli e i nostri nipoti

potranno raccontare con orgoglio ai posteri.

W Peschici!

Grazie di cuore a tutti.

Francesco Tavaglione

Sindaco di Peschici