Manfredonia. Iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico

Manfredonia, 11 giugno 2018. L’Ufficio Scuola e Diritto allo studio della Città di Manfredonia rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, relativamente all’anno scolastico 2018/2019. Il modello di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Politiche educative, sito in via Maddalena 29, oltre che nell’apposita sezione ‘Modulistica’ del sito istituzionale e in allegato alla seguente comunicazione.

Al fine di poter predisporre gli elenchi degli alunni ammessi al servizio e gli itinerari, si invita a presentare le iscrizioni dal 12 giugno al 17 luglio 2018, nei giorni di apertura al pubblico:

– martedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.40 alle ore 18.40;

– giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Matteo Fidanza – Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)