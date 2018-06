Manfredonia Vetro, Riccardi “Proposta della SISECAM era difficile da rigettare”

Di:

Manfredonia, 11 giugno 2018. ”Colpo di scena nella vicenda Manfredonia Vetro che continua a tenerci col fiato sospeso. Quando il lieto fine sembrava ormai all’orizzonte con l’offerta a mio avviso seria e concreta della SISECAM, il banco è saltato”. Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, in un post dal titolo “MANFREDONIA VETRO: UN SALTO NEL BUIO“.

”L’assemblea dei lavoratori della Manfredonia Vetro – scrive il sindaco – ha, infatti, respinto con una stracciante maggioranza la proposta dei turchi che prevedeva il riavvio del sito produttivo di Manfredonia entro fine giugno con l’assunzione dei primi 60 lavoratori ed entro la fine del 2019 il riassorbimento della totalità dei dipendenti ed il rifacimento del forno. Credo che questa scelta, seppur legittima da parte dei lavoratori, andava compiuta con grande attenzione. La proposta della SISECAM dal mio punto di vista era difficile da rigettare poiché teneva dentro tutte le condizioni per il riavvio del sito produttivo e tutte le legittime e auspicate aspettative dei lavoratori. Vedo ora aprirsi un preoccupante squarcio su quel sito produttivo in cui da anni si riversano grandi speranze, ma i sogni che erano finalmente ad un passo dal realizzarsi potrebbero trasformarsi in incubi”.