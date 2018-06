Max Gazzè, il 31 luglio concerto evento a Vieste

Di:

Vieste. Max Gazzè aprirà il suo tour Alchemaya con una speciale anteprima: l’artista il 31 luglio terrà un concerto-evento a Vieste, davanti al famoso monolite Pizzomunno, protagonista de “LA LEGGENDA DI CRISTALDA E PIZZOMUNNO”, brano portato con successo da Gazzè sul palco del Teatro Ariston nell’ultimo Festival di Sanremo.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Vieste, rappresenta un momento di incontro con la Città che, nell’occasione, conferirà ufficialmente all’artista la cittadinanza onoraria, in virtù dell’attenzione che egli ha acceso sulla città garganica, attraverso l’amatissimo brano sinfonico.

Le prevendite per lo speciale appuntamento in riva al mare si aprono oggi su ticketone.it e in tutti i circuiti di vendita abituali.

Il tour di Alchemaya, dopo l’anteprima in Puglia, partirà ufficialmente il 5 agosto dalle Terme di Caracalla di Roma. In seguito attraverserà l’Italia nelle più belle location storiche della penisola: il 7 agosto sarà allo Sferisterio di Macerata, il 25 agosto al Teatro Antico di Taormina e si chiuderà con un grande evento il 2 settembre all’Arena di Verona.

Max Gazzè sarà accompagnato dalla “Alchemaya Symphony Orchestra”, ribattezzata così per questi speciali live, e formata dalle eccellenze delle migliori orchestre italiane.

(Nota Comune di Vieste)