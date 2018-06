“Sanità, permangono criticità e carenza di personale”

Di:

Foggia, 11 giugno 2018. “I dati relativi alla valutazione della performance del nostro sistema sanitario regionale, elaborati dai ricercatori dell’Istituto di management della Scuola Sant’Anna di Pisa, pur facendo registrare dei miglioramenti negli ultimi due anni, registrano ancora numerose e allarmanti criticità, in particolare nella provincia di Foggia. Una situazione provocata anche e soprattutto dalla grave carenza di personale, prodotta e alimentata dalle politiche disastrose dei governi di centrosinistra nella stagione vendoliana che hanno portato la Puglia a subire i tagli e le conseguenze dettate dai Piani di rientro e di riordino ospedaliero, pagate dai cittadini sulla propria pelle e che continuano a produrre i loro effetti deleteri. Un fardello che pesa sui nuovi amministratori e manager della sanità, alimenta continua mobilità passiva e rappresenta una spada di Damocle sull’intero sistema, nonostante sacrifici draconiani e lo sblocco del turn over che comunque non riuscirà a garantire adeguate risposte in tempi rapidi”.

Lo dice in una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.