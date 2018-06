Summer school a Canterbury, opportunità da UniFg

Di:

Foggia. 15 studenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari dell’Università di Foggia sosterranno – dal 17 giugno all’1 luglio p.v. – due settimane di summer school presso la Kent University di Canterbury (Inghilterra).

Un’opportunità al momento unica tra le Università italiane, poiché – del tutto gratuitamente – gli studenti avranno la possibilità di frequentare una delle Scuole di Bioscenze più prestigiose al mondo (coordinata dal genetista prof. Darren Griffin).

Prima della partenza per la summer school in “Molecular Biology and IVF” presso la Kent University, i 15 studenti saranno ricevuti per un saluto dal Rettore prof. Maurizio Ricci, dalla responsabile scientifica del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari prof.ssa Claudia Piccoli e dal direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale prof. Lorenzo Lo Muzio, martedì 12 giugno p.v., alle ore 16.00, nella sala consigliare di Palazzo Ateneo (via Gramsci 89/91, Foggia – VI piano).

