Tremiti: “Sorriso del Paradiso”

Di:

Tremiti, 11 giugno 2018. Un tempo la Porta del Gargano “Manfredonia” faceva da apripista alla costa Garganica, meravigliosa in ogni suo anfratto. Per renderlo un po’, artefatto c’è chi ha pensato di far realizzare a qualche rinomata compagnia cinematografica e/o di cartoni animati un lungometraggio sul Gargano. Probabilmente illustrando una storia inedita ambientata alle Tremiti pure dei “Galeoni Portentosi” potranno essere Capitanati da personaggi originali i quali Capitanati alla Peter Pan potranno evidenziare delle gesta di un equipaggio che con genio e fantasia contrasta la ciurma di un Pirata “in Gamba” come “Capitan Uncino“, intento a far divenire il mare azzurro e cristallino tremitese come il colore della sua Bandiera, ossia in un olezzante conca nera … Volendo fare un Mix, cioè un frullato di Storia e Leggenda, immaginate che i galeoni siano la ricostruzione delle 3 Caravelle di “Cristoforo Colombo” e il novello “Peter Pan” le abbia ricostruite assieme a “novelli” armatori per poter far ritorno in America ed esportare “la danza dell’abbondanza” che prende il nome di P.E.L. cioè “Progresso e Libertà”. A finanziare il Viaggio immaginaRio potranno essere coloro i quali vogliono conquistare un mondo sano ed autentico da vivere insieme appassionatamente con il sorriso tipico di chi gusta “la Torta Paradiso”.

La sceneggiatura di questa nuova avventura può essere scritta a più mani e finanziata da chi ama e difende il futuro del proprio territorio? Riuscite a pensare ad un manipolo di autori che manipolando in bene le coscienze della gente sappiano ispirare dei cambiamenti migliorativie lungimiranti su un territorio che merita di essere valorizzato e tutelato, ad iniziare dalla sua porta “Manfredonia” dove lo scrivente può proporre una novità di cui pure “Paperon de Paperoni” potrà andare fiero più info a riguardo prossimamente su questi byte ” 1-0 ”

A cura di Ben Acta,

Manfredonia 11 giugno 2018

