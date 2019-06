Di:

Immagina di ricevere un verbale con una multa stradale per eccesso di velocità. Convinto di aver rispettato i limiti e intenzionato a verificare la correttezza della misurazione, ti rechi alla polizia per visionare la foto scattata dall’autovelox. L’agente ti esibisce un fotogramma sul quale però compare solo la targa della tua auto. Ti sembra un elemento insufficiente per dimostrare la violazione del Codice della strada: a far scattare la cellula dell’autovelox potrebbe ben essere stata un’altra macchina che, magari, in quello stesso istante ti stava superando o che era appena passata davanti a te. A quel punto, ti chiedi come devono essere le foto autovelox affinché la multa sia legittima.

FONTE https://www.laleggepertutti.it/288449_autovelox-ecco-come-devono-essere-le-foto