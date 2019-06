Beatificazione di Padre Pio, Marianna e le testimonianze al tribunale ecclesiastico di Manfredonia

Di:

Marianna Iafelice ricorda le tante testimonianze di santità rilasciate al tribunale ecclesiastico di Manfredonia in occasione della causa diocesana del processo di beatificazione di Padre Pio:sono stati ascoltati bel 69 testimoni: 11 donne e 58 uomini, tra cui vescovi, sacerdoti cappuccini e non, medici, suore, insegnanti e laici in genere.

