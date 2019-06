“Comune di Manfredonia: C’è qualcosa che può ancora stupire?”

Di:

Manfredonia, 11 giugno 2019. ”Con grande stupore, in qualità di cittadino normale, ho scoperto che l’area già destinata alla nuova caserma dei carabinieri non è pubblica ma privata. Un’area destinata a un servizio pibblico si suppone che dovesse essere pubblica. Sembra che non sia così. Ad affermarlo è il signor Trotta Oronzo, responsabile del servizio manutenzione del Comune di Manfredonia, al quale mi sono rivolto, dopo un contatto con il centralino telefoniico del Comune, per senso civico e prevenire possibili danni alla salute pubblica e all’ambiente.

Nell’area che costeggia l’istituto della ragioneria, la scuola media, l’area mercatale giornaliera e un’ala dell’ospedale di via barletta, le erbacce alte circa 1 metro, a causa del caldo estivo, è facile che prendano fuoco. Purtroppo, per colpa di incivili scriteriati, l’area in questione è diventata anche discarica a cielo aperto. Un possibile incendio della erbacce e dei rifiuti presenti, potrebbe causare emissione di sostanze nocive per la salute pubblica a causa della presenza di rifiuti speciali.

Chi ha il compito di ripulire quell’area? Se è vero che l’area è privata, le istituzioni cittadine dovrebbero intimare il proprietario a tenere pulita l’area e proteggerla in modo da non creare disagi e possibili danni alla salute e all’ambiente. L’area in questione si trova in pieno centro cittadino, ad alta densità abitativa e adiacente a scuole, mercato giornaliero e ospedale.

Lo stesso problema incombe, a breve, sul canalone della ristrutturata Lama Scaloria che, secondo il signor Trotta Oronzo, non appartenente al verde pubblico e quindi la squadra di manutenzione del Comune non può intervenire.

Spero che s’intervenga tempestivamente prima che qualche incivile possa divertirsi a fare il piromane”.

Pino Delle Noci