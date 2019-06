Manfredonia. COSAP, nuovo incontro AMA Piscitelli

Di:

L’Associazione Commercianti Manfredonia “AMA” comunica che in data Mercoledì 12 Giugno alle ore 10.00, una Nostra delegazione incontrerà nuovamente il Commissario V. Piscitelli per la consegna, in forma ufficiale, della raccolta firme dei nostri associati e di numerosi cittadini di dissenso verso l’aumento del Canone COSAP.

Il Presidente

Raffaele Fatone