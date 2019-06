A Manfredonia TALK: “AAA, Il territorio si racconta: dalle peculiarità alle potenzialità”

Di:

VENERDI 14 Giugno ore 19.30

TALK: “AAA, Il territorio si racconta: dalle peculiarità alle potenzialità”.

Il seminario punta ad offrire un momento di riflessione sulle potenzialità del territorio. Interverranno istituzioni e operatori locali.

Potenzialità del territorio: caratteristiche ed opportunità

Giandiego Gatta, Vice Presidente del Consiglio Regionale Regione Puglia,

Paolo Campo, Capogruppo PD Consiglio Regionale Regione Puglia;

Michele D’Errico, Presidente Gal Daunofantino;

Michele De Meo, Console Club di Territorio di Manfredonia Touring Club Italiano;

Francesco Schiavone, Presidente Ass. Proloco Manfredonia;

Creare un offerta attrattiva per l’incoming turistico

Ettore Ruggiero, Esperto di incoming. Project manager “Make it in Puglia”, rete per il turismo industriale Nextwork soc. coop.

Rocky Malatesta, Esperto di Marketing Turistico ed Internazionalizzazione.