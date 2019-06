Scoppiato il gran caldo nel Gargano: a Foggia punte di 38 gradi

Caldo torrido con picchi di 38-39 gradi a Foggia e nell’entroterra dauno, caldo contenuto e piacevole lungo la costa del Gargano con la colonnina di mercurio che non supera quasi mai i 30 gradi. E’ quadro meteo di questi giorni in Capitanata passata nel giro di pochi giorni da un clima autunnale all’estate vera e propria. Sono contenti i titolari di stabilimenti balneari e i venditori di bibite e gelati, la cui vendita è arrivata a toccare punte record. Da alcuni giorni Foggia è la città più calda d’Italia, ma l’afa non risparmia nemmeno le località collinari del Gargano e dei Monti Dauni. Ma attenzione: questa fase anomala del tempo è destinata a terminare entro domenica. La prossima settimana aspettiamoci repentini mutamenti con il ritorno della pioggia.

