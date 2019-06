Vigile del fuoco vittima del dovere: cordoglio del Presidente Loizzo

Di:

Il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo esprime il più sentito cordoglio, anche a nome dell’intera Assemblea, per la tragica scomparsa del vigile del fuoco Antonio Dell’Anna, che questa notte ha perso la vita nel corso di un intervento urgente per circoscrivere l’incendio di un automezzo in un circolo ippico a San Giorgio Ionico. Aveva 54 anni.

"Una vita stroncata per circostanze avverse in uno dei tanti interventi compiuti da un operatore esperto", ha detto il presidente Loizzo, nell'esprimere riconoscenza per l'impegno del vigile Dell'Anna, partecipazione al dolore dei familiari e vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (fel)

