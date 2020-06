Brano “nato” a Macchia “Gesù Mio”, video in pubblicazione nella solennità del Corpus Domini

Tempo die tempo di preghiera. Dall’unione di questi tempi a Macchia, piccola frazione di, posta sul Gargano e bagnata dal golfo di Manfredonia è nato, brano eucaristico del maestro Fabio. Il brano, scritto in una privazione eucaristica antecedente la, ben presto si è trasformato spontaneamente in un progetto collettivo che vedrà la pubblicazione di un video domenica 14 giugno solennità del Corpus Domini.

Alla registrazione del brano, avvenuto a distanza, editato e mixato da Matteo Di Candia, hanno partecipato coristi e musicisti professionisti e non professionisti dislocati in varie parti d’Italia e all’estero, appartenenti a diverse diocesi italiane come quella di Roma, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, San Mianiato e Novara. Non è mancata la partecipazione di una corista infermiera impegnata in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, di una musicista in Corea del Sud e di un militare in missione in Iraq che ha provato a prestare la sua collaborazione e che a causa delle difficoltà di comunicazione dovute all’ambiente in cui opera, non è riuscito nell’intento. Il tutto si è svolto “ognuno a casa propria”, ognuno dalla propria quarantena ma tutti mossi dal desiderio comune di dare la voce ad un brano significativo, nato in un periodo storico che difficilmente sarà dimenticato; un brano che punta ad entrare nel repertorio di tutte le parrocchie. Un brano di tutti e per tutti cosi come ama definirlo il maestro Trimigno che offre Gesù Mio alla comunità ecclesiale tutta. Gesù Mio vuole essere un dono per la Chiesa e per i fedeli nel giorno della solennità del Corpus Domini.

Per arrivare a tutti e rendere il brano fruibile universalmente è stata aperta una pagina Facebook (https://m.facebook.com/gesumio2020), dove ogni giorno fino al 13 giugno si narrano alcuni dei miracoli eucaristici più noti. Dal 14 giugno, data di presentazione del brano mediante un video, sarà possibile richiedere gratuitamente le partiture e il testo con gli accordi attraverso la pagina Facebook o scrivendo a: comunicazione.gesumio@gmail.com