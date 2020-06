Cade l’amministrazione Cristino a Lesina, imprese senza interlocutori politici

Gargano, 11 giugno 2020. Fine dell’amministrazione comunale a Lesina a guidaIl sindaco è stato sfiduciato con le firme dal notaio da 7 consiglieri comunali su 13. Era stato eletto solo un anno fa. Decisivi per la sfiducia i consiglieri leghisti fra cui. Una questione di revisione delle deleghe in cui non si è riusciti a trovare l’intesa. La sezione cittadina della Lega, coordinata da Primiano Di Mauro, non ha ancora commentato la vicenda, né il segreteria provinciale di

Alcuni commenti a quanto avvenuto si trovano sulla bachea del sindaco postati da Antonio Trombetta, in rappresentanza delle piccole imprese Cna: “L’interruzione dell’esperienza amministrativa a guida Cristino – scrive Trombetta- dimostra che il rapporto tra le forze alleate che sostenevano il Sindaco era ormai logoro, l’interruzione anticipata di una esperienza amministrativa crea sempre problemi al mondo delle imprese perché viene a mancare una interlocuzione politica. Le imprese operano in contesti costruiti e fortemente influenzati dalle decisioni amministrative e avere la possibilità di contribuire con una corretta interlocuzione a definire scelte programmatiche aiuta a portare a successo l’impresa. Al contempo siamo dell’opinione che è meglio una esperienza commissariale, per il tempo necessario allo svolgimento di nuove elezioni democratiche, che la prosecuzione di una esperienza amministrativa logora e segnata all’insuccesso”.

Il segretario provinciale del Cna elenca quello che, secondo la sua analisi, resta da fare per l’attivazione dei servizi estivi e per attrarre una fetta del turismo oltre che sul Pug e altre opere di valorizzazione del lago, del paese e della zona.