Covid-19, altri 2 pugliesi donano il plasma

Un infermiere del presidio ospedaliero di riabilitazione della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica e un cittadino di Cisternino hanno donato ieri il plasma iperimmune nel Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi. I nuovi donatori si aggiungono al direttore del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale brindisino,, e a un’infermiera di Pneumologia, Jole Giacomazza. “Finora – spiega– abbiamo raccolto otto sacche di plasma di donatori selezionati attraverso il nostro screening settimanale dei pazienti guariti dal Coronavirus, che rientra nel progetto promosso dalla Regione, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera di Padova. Le provette con il sangue vengono spedite al laboratorio di Padova che esamina il titolo degli anticorpi neutralizzanti anti-Sars-CoV-2: il 4 giugno ci hanno comunicato il risultato favorevole per questi due nuovi donatori. Questa mattina abbiamo inviato altri tre campioni e siamo in attesa dei risultati”. (ANSA ).