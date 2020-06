, 11 giugno 2020. Da almeno 2 settimane anon ci sono casi di attualmente positivi. L’ultima positività fa riferimento a un operatore sanitario, risultato positivo nello scorso marzo, che “tardava” a negativizzarsi. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it. Allo stesso tempo, non risultano a oggi quarantene, ricoveri o cittadini di e/o residenti a Manfredonia, in isolamento fiduciario. La conferma ufficiale raccolta da StatoQuotidiano contrasta dunque con il dato diramato, fino a ieri, dalla Prefettura di Foggia, ma trova conferma in quanto pubblicato da giorni dal, compreso quello odierno, che di seguito si riporta.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE. 11.06.2020. Oggi giovedì 11 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.945 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è stato registrato 1 caso positivo in provincia di Foggia. E’ stato registrato un decesso in provincia di Foggia (ieri, agli OO.RR. di Foggia).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 141.322 test. 3.516 sono i pazienti guariti. 467 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.513 così divisi:

1.488 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

654 nella Provincia di Brindisi

1.163 nella Provincia di Foggia;

519 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione.