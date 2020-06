, 11 giugno 2020. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la presidenza della Regione Puglia e il Ministero dell’Interno – il Comando Legione C “Puglia” – il Comando Rgionale Puglia – Guardia di Finanza – la Polizia di Stato, inerente le azioni per il contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19.

Con la delibera l’esecutivo stabilisce che la convenzione decorrerà dalla data di stipula della stessa e possederà validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus Covid-19, ovvero sino alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione Puglia, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione.

Le risorse complessivamente assegnate all’attuazione all’allegato Schema di convenzione ammontano a complessivi € 1.000.000,00 (euro un milione) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell’esercizio finanziario 2020.