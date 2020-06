Il Gargano consigliato da piattaforma europea di camper sharing

“La Puglia è un’incantevole destinazione per una vacanza on the road o in camper, tra maestosi paesaggi rurali e imperiose coste dal mare luccicante. Terra di mescolanza tra oriente e occidente, tra mar Ionio e Adriatico, la Puglia è una meta ricca di calda ospitalità e genuini sapori. Fra mare ed entroterra, ecco unideale da fare in auto (fermandosi a dormire nella caratteristiche masserie o in piccoli hotel), oppure da percorrere col, suggerito da

Il Gargano: trekking e immersioni – Come prima tappa di questo itinerario pugliese, ecco il selvaggio promontorio del Gargano, lo “Sperone d’Italia”, che si protende nelle acque limpide dell’Adriatico. Qui la natura è sovrana: da un lato la costa con insenature, grotte, spiagge dal mare turchese; dall’altro invece fitti boschi e foreste del Parco Nazionale del Gargano. Gli appassionati di attività all’aria aperta e trekking potranno trovare nella Foresta Umbra numerosi sentieri escursionistici per esplorare la zona in bici, a cavallo oppure a piedi. Lungo la strada si potranno ammirare le Isole Tremiti, un arcipelago a 22 km a nord del Promontorio del Gargano. Per gli amanti delle immersioni sarà invece l’occasione prendere il largo e approfittare dei fondali multicolore di questa Riserva marina protetta.

Vico, Vieste e Peschici – Il Parco del Gargano non è soltanto natura ma è anche i borghi incantevoli che lo circondano. Cattedrali, castelli e piccole botteghe artigiane sono gli elementi distintivi che caratterizzano questi paesini, alcuni dei quali annoverati nella lista dei più bei borghi d’Italia: Vico del Gargano, noto anche come il paese dell’amore; Vieste e Peschici, rinomate località balneari collegate tra loro da una strada panoramica, tra le più suggestive della Puglia. Numerosi i piatti tipici della zona tra cui poter scegliere: il caciocavallo podolico, la ciambott, tipica zuppa a base di pescato locale, i troccoli allo scoglio ed anche la paposcia, un panino farcito con formaggi e verdure grigliate del territorio”.

Fonte: Tgcom24