Le proteste contro il razzismo abbattono statue e storia, il rischio è l’oblio

“I lettori dicerto ricordano quel finale del capitolo XII deidove Manzoni ironizza sulle traversie di una statua di, opera di, che si trovava nella «nicchia dei dottori» in piazza dei Mercanti. Lì campeggiava il viso «serio, burbero, accipigliato» del sovrano spagnolo «che anche dal marmo imponeva un non so che di rispetto». Ma nel luglio del 1797, nella Milano giacobina, a quella statua «le fu levata la testa, le fu levato di mano lo scettro e sostituito a questo un pugnale; e alla statua fu messo nome». Così – seguita Manzoni – «stette forse un paio d’anni; ma una mattina certuni che non avevan simpatia con Marco Bruto anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tiraron giù e le fecero cento angherie» e alla fine, ridottala a un «torso informe», la trascinarono per le strade «e la ruzzolarono non so dove»”.

Quella “enciclopedia” di comportamenti umani, individuali e collettiva, che sono I Promessi Sposi avvisa già a 15 anni, precisamente al secondo anno delle superiori, un comportamento impulsivo della rabbia popolare contro tutti i simboli che segnano, nel corso della Storia, i motivi di profonda insoddisfazione e di crisi.Manzoni da par suo sottolinea la transitorietà della gloria nel mondo come argomento certamente serio e degno di attenzione, così come l’altro argomento altrettanto serio della volubilità che guida le azioni della massa.Certo Manzoni non è difensore del disordine e dei moti di ribellione.Ma la sua bravura nella descrizione dell’abbattimento di simboli della memoria ritenuti insopportabili ci abitua a riconoscere gli schemi che si ripetono continuamente nella storia dell’Occidente: Nerone, Geta, il cui nome fu sottratto alla iscrizione che ancora campeggia nel Foro Romano nell’arco di Settimio Severo, e che fu possibile ricostruire grazie ai fori in cui erano state inserite le lettere in bronzo del nome cancellato, ci dimostrano che il fenomeno è antico. Era la damnatio memoriae, la condanna all’oblio, come punizione per le malefatte di questo o quel personaggio storico.

E la Memoria, nella cultura classica, probabilmente era la vera dèa, apparentemente meno presente rispetto a tutte le altre numerose divinità cui prestare attenzione, ma forse la dèa più importante cui l’eroe affidava la sua idea di immortalità, in mancanza della visione di un’altra vita migliore dopo la morte, che fu introdotta solo più tardi dal cristianesimo. Con Saddam Hussein il mondo moderno ha avuto la possibilità di vedere in diretta televisiva le statue del dittatore iracheno rovesciate, ritratti incorniciati calpestati ostentatamente. La conclusione della ribellione popolare con gli aiutini statunitensi fu un processo sommario, vicino al linciaggio.

In questi ultimi giorni l’uccisione dell’uomo di colore statunitense, anch’essa in diretta mondiale, uccisione stupida e crudele di un uomo inerme, ammanettato, che chiedeva solo di respirare e invocava la madre come soccorso miracoloso, ha scatenato una protesta senza precedenti negli USA, con rimbalzi anche nelle principali piazze europee. E sia in America che in Europa la rabbia e la protesta hanno portato all’abbattimento o all’imbrattamento di statue di personaggi che avevano in qualche modo legami con la tratta degli schiavi. E questo sembra anche fisiologico e comprensibile. Ma la protesta si è estesa anche a personaggi, uno per tutti Churcill, che in Inghilterra è conosciuto anche e soprattutto come un Padre della Patria per la condotta vittoriosa della guerra contro Hitler.

Qui emergono due esigenze finora non emerse con tale chiarezza. Da una parte c’è chi vuole distruggere tutti i simboli di chi, in epoche lontane, sono stati o responsabili o semplicemente inerti contro la tratta degli schiavi, lo schiavismo applicato rigidamente in economia. Dall’altra si nota chi chiede la rimozione, anche a livello ufficiale, come fa il Sindaco di Londra di origini pachistane, solo dei simboli connessi direttamente con il razzismo e con il colonialismo, come quella del ricercatore che ha dato nome alla Rhodesia, mentre lascia stare altri simboli e altri personaggi meno implicati in quei processi crudeli registrati dalla storia umana.Se l’abbattimento di simboli di persone che non hanno nel loro curriculum vitae niente altro che lo sfruttamento della umanità debole e bisognosa, è comprensibile e ha una sua logica, è evidente che un resettamento indiscriminato dei simboli e dei personaggi fa correre un gravissimo rischio, il più grave per quanto riguarda le scienze storiche: l’oblio.

L’oblio è il principale nemico della conoscenza della storia, il cui scopo, diceva Tucidide 2.500 anni fa, era quello di dare le coordinate di conoscenze essenziali che ogni politico doveva sapere dei suoi predecessori, per interpretare correttamente i segni del proprio tempo, nel caos in cui essi si presentano. Solo una vista arguta ed esercitata può distinguere il dettaglio dal segnale forte cui occorre prestare ogni vera attenzione. Se ci abbandoniamo all’oblio indifferenziato e troppo generalizzato, in che modo chi studia la storia può trarre vantaggio dai suoi studi, da spendere nella vita privata e in quella sociale e politica? Non dobbiamo dimenticare che i resoconti storici dei nostri manuali presentano già una materia in qualche modo diminuita perché ormai la storiografia è concorde sul fatto che la storia la scrivono i vincitori. Dunque applicheremmo un oblio in più, in una materia in cui già molte voci sono state zittite per sempre.

Anche in Italia ci sono state proposte di abbattimento di simboli che riportavano al Ventennio fascista. E’ giusto e utile invece che tutto rimanga dov’è, perché la parola “monumento” può significare due cose importanti contemporaneamente, partendo dalle etimologie latine: qualcosa che “ricorda” e qualcosa che “ammonisce con il ricordo” perché quegli orrori che ci sono stati non siano rimossi in vista della preparazione del futuro Col rischio che al loro riapparire non siano più riconosciuti. Inoltre diventa anche lecito chiedersi: cosa facciamo delle chiese cristiane, contenitori di capolavori assoluti, se cedessimo alla tentazione, anche tardiva, di punire il clero tutto per le pecche che la chiesa ha indubbiamente commesso nei secoli passati? Cosa facciamo, abbattiamo tutti i monumenti italiani? Impediamo la lettura della Divina Commedia? Qualcuno aveva affacciato anche questa possibilità perché non politicamente corretta nei confronti dell’Islam! In America stanno già censurando il film “Via col vento”, perché rappresenterebbe il punto di vista di chi viveva della economia fondata sullo schiavismo. Censuriamo tutta l’Italia in blocco, tranne gli ultimi anni? Censurando, però, facciamo quello che facevano i dittatori e tutti gli sfruttatori del genere umano: apparentemente edulcorare i ricordi e le narrazioni dei fatti ma sostanzialmente nascondere le malefatte. Questo brutto rischio proprio chi ama la giustizia non se lo può permettere.

A cura di Maria Teresa Perrino, 11 giugno 2020