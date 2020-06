Lesina, Pegoli “Cristino ha snaturato l’originario progetto politico”

Ischitella, 11 giugno 2020. “Non c’è nulla di turpe in una cicatrice se è stato il coraggio ad usarla. E la Lega quel coraggio ce l’ha. Il coraggio di puntare in alto e di ambire a scrivere una politica diversa per le nostre comunità, fatta di slanci e di grandi ambizioni, di crescita e di sviluppo. Un anno fa abbiamo sognato in grande, forse troppo. Ma non c’è mai un troppo quando si è convinti di meritarlo. E Lesina merita il meglio. Ha tutte le potenzialità per raggiungerlo. Se avessimo voluto accontentarci di vecchi modus operandi di gestire la cosa pubblica, fatti di orticelli e di privilegi di pochi, probabilmente saremmo ancora seduti su una comoda poltrona, maggioranza o opposizione che sia. Ma avremmo semplicemente trascinato un governo ormai immobile ed eterodiretto, snaturato rispetto al progetto originario per il quale abbiamo speso energie ed entusiasmo. Altra cosa rispetto a ciò che si aspettava e meritava la comunità. E non ce lo saremmo mai perdonato. Chi oggi grida allo scandalo, si rammarica solo di aver perso potere e gestione. Elementi che alla Lega non interessano, il partito di Salvini lo ha sempre dichiarato, e a più riprese ha dimostrato di non aver paura di andare a casa se ciò che contribuisce a tenere in vita non è finalizzato al bene pubblico. Come in questo caso.

Ciononostante, per amore di verità va detto che nelle ultime settimane abbiamo provato in tutti i modi a ricomporre la frattura col sindaco, piombata addosso alla nostra forza politica, che più di tutte aveva contribuito alla vittoria di Roberto Cristino un anno fa, in maniera incomprensibile e ingenerosa con l’improvvisa defenestrazione di un nostro assessore, eletto tra i più suffragati, che grande impegno stava profondendo per centrare obiettivi amministrativi fondamentali e di prospettiva. Il sospetto che stesse cominciando a prender forma un disegno diverso dal progetto originario, visibile nei volti e negli atti politici del sindaco, sempre più eterodiretto, ci ha portato a concludere l’opera e a lasciare ogni poltrona fino a qual momento da noi ancora occupata.

Sono seguiti giorni di contatto difficili con un primo cittadino sempre meno riconoscibile, in cui abbiamo esperito tutti i tentativi possibili per ricomporre un dialogo che fosse teso a ripristinare quel progetto politico sul quale solo un anno fa i lesinesi ci avevano onorato della loro fiducia. Il disinteresse per tutto ciò che è mera gestione, mero potere, ci ha finanche portati finanche a proporre un appoggio esterno all’amministrazione. Ad una condizione però: che si tornasse a perseguire il programma di governo originario. L’evoluzione odierna degli eventi racconta che anche quell’ultimo tentativo è fallito.

Non siamo abituati a tradire chi ci dà fiducia. Siamo uomini e donne dalla schiena dritta, che non temono di andare fino in fondo se il fondo è cosa giusta, se il fondo è l’unica strada per segnare un nuovo inizio. E Lesina merita di tornare a vedere una splendida alba, giammai di accontentarsi dei peggiori dei tramonti”.

Dichiarazione del segretario cittadino della Lega Franco Pegoli.