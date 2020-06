Loriso “Regionali: al via il nuovo vertice Salvini Meloni Tajani”

(ADNKRONOS) Roma, 11 giugno 2020. “Al via il nuovo vertice del centrodestra per definire le candidature alle prossime regionali. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, si stanno incontrando in questi minuti presso gli uffici della Lega in Senato. Ieri Lega, Fdi e Forza Italia, hanno, intanto, concordato la linea sull’invito di Conte agli Stati Generali: non andranno a Villa Pamphili, ribadendo che la posizione dell’opposizione resta aperta al dialogo, ma nelle sedi istituzionali“. Agenzia dell’Adnkronos inviata dal Circolo Fratelli d’Italia Manfredonia TATARELLA via Tribuna 112. Il coordinatore cittadino LORISO VINCENZO