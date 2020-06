, 11 giugno 2020. Per cause da accertare, una donna completamente nuda, in attività in un campo di grano, ha lanciato dei sassi contro un’autovettura, ferendo alla testa unin servizio nel Comando Compagnia di. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Il militare è rimasto ferito alla testa a causa della donna che, “a distanza ravvicinata, lo ha colpito con violenza“.

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di stamani a Borgo Mezzanone, frazione del Comune di Manfredonia. La donna, di nazionalità straniera, urlava frasi apparentemente senza alcun significato. Sul posto i sanitari del 118 di Foggia. La donna è stata poi bloccata e portata in Caserma.