Piano cottura cucina, ecco i migliori consigli per l’acquisto

Quando si deve acquistare un, è fondamentale tenere sempre in considerazione quelle che sono le proprie esigenze, in modo particolare per quanto riguarda lo spazio. Infatti, sul mercato c’è solo l’imbarazzo della scelta, visto che si trovano modelli caratterizzati da ogni tipo di alimentazione, tra quelli a gas oppure a induzione, senza dimenticare quelli misti o, ancora, quelli elettrici.

La scelta del piano cottura

Non è certo una decisione semplice, ma bisogna tenere conto di differenze che non riguardano unicamente l’efficienza e la funzionalità di questi prodotti, ma anche l’impatto che possono garantire dal punto di vista prettamente estetico. Quindi, prima di acquistare una cucina, è bene considerare le principali caratteristiche di ciascuna categoria.

Piani cottura a gas

Le cucine con un piano cottura a gas si caratterizzano per essere ancora molto di tendenza, soprattutto perché il gas rappresenta la fonte di alimentazione meno costosa. Il vantaggio è quello di poter regolare il calore in maniera decisamente intuitiva. Questi piani cottura hanno tempi di riscaldamento limitati, a patto di avere, però, bruciatori potenziati e che siano grado di ottimizzare la combustione, altrimenti circa il 60% del calore prodotto finisce per disperdersi nell’ambiente.

Piani cottura a induzione

Questo modello di piano cottura si caratterizza per garantire una cottura dei cibi ideale, grazie alla presenza di una specifica bobina che sfrutta l’alimentazione elettrica. La bobina, quindi, va a creare un campo magnetico che ha la capacità di garantire il riscaldamento delle pentole. Il risparmio, dal punto di vista energetico, è impressionante, con rendimento molto alto e tempi di riscaldamento estremamente limitati. Basti pensare come un litro di acqua giunge alla temperatura di ebollizione in soli 3 minuti.

Piani cottura ad alimentazione mista

In questo caso, all’interno del medesimo prodotto, c’è da notare la compresenza di sistemi che hanno varie tipologie di alimentazione, garantendo una flessibilità totale in questo ambiente. Si tratta di una soluzione decisamente utile per tutti coloro che hanno l’abitudine di stare tantissimo tempo ai fornelli. In questo modo, si può anche scegliere il sistema migliore per la preparazione di ciascuna specifica ricetta. Piuttosto di frequente, questi piani cottura misti si caratterizzano per la presenza di moduli che hanno funzionalità differenti, come ad esempio fuochi a gas, piastre particolari, cotture a vapori e così via.

Piani cottura con la cappa integrata

Una soluzione perfetta per tutti coloro che hanno intenzione di rimuovere la cappa al di sopra dei fuochi. In questo modo, i piani cottura con la cappa integrata rappresentano la scelta migliore, visto che consentono di catturare i vari vapori di cottura, attirandoli esattamente nel momento in cui questi ultimi si diffondono dalle pentole.