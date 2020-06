Post Covid, Vieste si affida al guru del marketing turistico Josep Ejarque

Vieste, 11 giugno 2020. Per far fronte all’emergenza sanitaria e prepararsi alla grande sfida post coronavirus, l’amministrazione comunale di Vieste si affida ad una società di marketing e comunicazione che fa capo a Josep Ejarque, colui che ha guidato il rilancio turistico di città importanti come Barcellona, le Olimpiadi invernali di Torino e l’Expo di Milano. Obiettivo: rafforzare la destinazione “Vieste”, implementando una strategia che parte dall’unione di tutti gli operatori e gli stakeholder. Già da subito la società Tourism & Marketing presenterà un piano strategico per tracciare quelle che saranno le linee guida da seguire per garantire agli ospiti che sceglieranno di soggiornare a Vieste, di poterlo fare in tutta sicurezza.