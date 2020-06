Puglia. Servizi infanzia, ludoteche “Da lunedì 15 giugno riapertura”

, 11 giugno 2020. Da lunedì 15 giugno è consentita la riapertura dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza che organizzano attività ludico-ricreative per gruppi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

ℹ️ I servizi che intendono organizzare le attività devono compilare il Progetto organizzativo delle attività e inviarlo al Comune e all’ASL competente per territorio.

Col Progetto si autocertificano il rispetto e l’adozione degli accorgimenti necessari per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza, come previsto dalle linee guida predisposte dalla task force regionale per il contenimento del contagio.

➡️ La modulistica per presentare il Progetto organizzativo delle attività è disponibile nella pagina Disposizioni per la riapertura, nella scheda dedicata ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza: http://rpu.gl/5ZcMx