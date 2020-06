“Continuazione reati” Corona – Baccus, annullata ordinanza contro Fabio Trisciuoglio

Roma, 11 giugno 2020. “(..) la Corte di appello di Bari non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di primo e di secondo grado emesse nell’ambito del processo c.d.che, invece, alla luce di quanto analiticamente evidenziato e documentato con gli atti di ricorso, risultano porre le vicende in(..)”. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte dihaun’ordinanza impugnata da, nato a Foggia il 31.03.1980, con “rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari“.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Bari. In particolare, “con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell’interesse di Fabio Trisciuoglio, finalizzata ad ottenere l’applicazione del regime della continuazione in executivis in relazione ai reati di cui a due sentenze irrevocabili della stessa Corte“. Contro l’ordinanza Trisciuoglio ha proposto, tramite i propri difensori, Avvocati Chiariello e Vannetiello, ricorso per cassazione, articolato in due distinti atti ( ciascuno a firma di un difensore )” trattati “congiuntamente, in considerazione della sovrapponibilità delle censure in essi svolte”.

“Entrambi i difensori si dolgono che non sia stata riconosciuta l’identità del disegno criminoso“: “è innegabile, come altresì evidenziato dal G.u.p. del processo Corona, che dal processo Baccus, con riguardo alla posizione di Fabio Trisciuoglio e alle imputazioni a suo carico per usura e partecipazione ad un’organizzazione criminale finalizzata a realizzare una serie indeterminata di violazioni in materia fiscale e di truffe aggravate, unitamente ad altri esponenti della “società foggiana”, come Emiliano Francavilla, Giuseppe Zucchini e Michele Carella, si evincono «comportamenti finalizzati a rafforzare la capacità intimidatoria del gruppo»”, evidenziano i legali nel ricorso in Cassazione. “Il vincolo della continuazione tra le condotte delittuose di cui al processo Corona e quelle di cui al processo Baccus è stato già riconosciuto con riferimento alla posizione dell’imputato Emiliano Francavilla (sovrapponibile sul punto a quella di Fabio Trisciuoglio) con la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/04/2018 del processo Corona; – nel momento in cui è stata emessa detta ultima sentenza la sentenza del processo Baccus non era ancora divenuta irrevocabile nei confronti di Trisciuoglio, per cui la richiesta di continuazione in suo favore non era stata avanzata e il P.g. non poteva concludere nel senso del rigetto”.

Come riferito, la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata da Fabio Trisciuoglio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.