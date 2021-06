AstraZeneca, Lopalco: “Rischio-beneficio resta favorevole. Morte rara”

L’assessore pugliese ha quindi affermato che, dal canto suo, è stato perentorio nel “vietare i vaccini a vettore virale per i maturandi, riservando loro solo Pfizer. In Puglia abbiamo utilizzato AstraZeneca per gli under 60, ad esempio per il personale scolastico e per le forze dell’ordine, ma non sui ragazzi. Ora la scienza deve dirci con quale vaccino possiamo fare il richiamo e dobbiamo essere consapevoli che se abbandoneremo AstraZeneca la campagna vaccinale rallenterà e aumenteranno i rischi per la popolazione“.