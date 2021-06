San Giovanni Rotondo, 11/06/2021 – È disponibile, in Casa Sollievo della Sofferenza, il test per la ricerca degli anticorpi immunizzanti contro il virus SARS COV2, responsabile del Covid19.

L’esame effettuato nei Laboratori di Casa Sollievo è un dosaggio multiplex per il rilevamento qualitativo e la differenziazione semi-quantitativa degli anticorpi di classe IgG contro RBD, proteine S1 ed S2 e nucleocapside del virus SARS-CoV-2.

Il test sierologico si esegue mediante un semplice prelievo di sangue ed è indicato per valutare l’efficacia della vaccinazione o per verificare la presenza di anticorpi in chi ha contratto l’infezione ed è guarito.

È consigliabile sottoporsi all’esame immunologico 3 o 4 settimane dopo la seconda dose di vaccino o dopo la presunta infezione da Covid.

La risposta immunitaria è molto soggettiva e può variare tra paziente e paziente sia quantitativamente che qualitativamente. La persistenza degli anticorpi diminuirà naturalmente nel corso dei mesi, anche se la memoria immunologica persisterà più a lungo pertanto, chi desidera verificare la presenza degli anticorpi nel tempo potrà ripetere il test dopo circa 3-6 mesi.

È possibile prenotare l’esame SARS-COV2 IgG, previa richiesta del medico curante, presso il CUP dell’Ospedale anche contestualmente con altri esami di sangue. La prestazione ha un costo di € 18.