Ecco 5 motivi per acquistare le tende a rullo

Scegliere una tenda a rullo significa optare, in modo versatile e funzionale, per una valida alternativa rispetto ad ogni altro tipo di tenda e per ogni tipo di stanza.

Questa tenda lascia ampia scelta sia per forme che per materiali, ma soprattutto si presenta come un efficace schermo alla luce solare.

La sua struttura si compone di diverse parti che permettono di utilizzarla in maniera snella e armoniosa. Inoltre, i vari modelli disponibili consentono di poterla utilizzare anche negli spazi domestici, contrariamente a quanto si pensi. È luogo comune, infatti, che questo tipo di tenda venga utilizzata solo in arredi d’ufficio o luoghi di lavoro ma, di fatto, il suo stile moderno e pratico consente di arredare con stile anche gli ambienti domestici più accurati e sofisticati.

Da un punto di vista strutturale, la tenda a rullo è formata da un cassonetto (contenitore che si trova nella parte alta) che funge da involucro quando la tenda è arrotolata. Come è facile intuire, la stoffa della tenda si avvolge grazie a un rullo; ciò consente di limitare l’ingombro all’interno del cassonetto quando la tenda viene riavvolta. Le modalità per avvolgere una tenda a rullo sono due: modalità manuale (tramite una manovella, una corda o un meccanismo a molla); modalità automatica (con un motore elettrico).

A prescindere dal tipo di avvolgimento, la tenda a rullo si presenterà sempre come valida ed efficace soluzione per schermare la luce; come è facile intuire, la differenza sta soprattutto nella comodità d’uso. La modalità a motore è sicuramente più confortevole rispetto a quella manuale, ma ovviamente più costosa.

Nella parte finale della tenda, in basso, si trova un’asta che, con il suo peso, contribuisce a renderla ben tesa e perfettamente perpendicolare al pavimento. Tutto ciò consente di poter bloccare efficacemente la luce esterna.

Le diverse alternative di colore e spessore consentono alla tenda a rullo di rappresentare una valida soluzione per quelle finestre che non hanno serrande o persiane, senza per questo tralasciare stile e atmosfera glamour. Infatti, con l’ampia scelta tra i tanti tessuti e colori, la tenda a rullo potrà essere abbinata al meglio con ogni ambiente che la ospiterà.

Inoltre non è da sottovalutare che la tenda a rullo si propone come un’ottima soluzione di arredo e dalla funzionale praticità, con costi contenuti.

Anche la scelta del colore della tenda a rullo è fondamentale, è non soltanto per il suo stile. I più la preferiranno in ambienti arredati con stile essenziale, considerata la linearità della stessa. Ma le tante tonalità, unite ai vari tessuti con diversi spessori, secondo le singole preferenze, consentiranno di rendere ogni ambiente più vivace ed elegante.

Fattore senza dubbio determinate per chi sceglie una tenda a rullo per interni è lo spessore del tessuto. Come si è detto, questo influisce molto sulla capacità di schermare la luce. Ciò che è importante considerare nella scelta del tessuto con cui realizzare una tenda a rullo è il tipo di esposizione a cui è sottoposto l’ambiente che si vuole arredare. Per esempio, in caso di ambienti con esposizione alla luce non troppo elevata, basteranno tessuti più leggeri e meno impermeabili ai raggi del sole. Infatti, se il tessuto è solo parzialmente filtrante, pur restando al riparo dalle radiazioni, la tenda a rullo vi consentirà di avere la giusta protezione senza che l’ambiente diventi troppo buio e freddo.

Per le situazioni più estreme, dove l’ambiente presenta un’esposizione molto forte alla luce, sarà preferibile optare per tessuti di tipo “oscurante”. Ovvero, materiali trattati proprio per schermare al massimo la luce del sole, che consentono di bloccare la luminosità e anche il calore. Di conseguenza si otterrà il risultato finale di un ambiente fresco, al riparo dalle radiazioni e, cosa importante, ciò vi consentirà di risparmiare anche in bolletta per i periodi estivi.

Senza dubbio una tenda a rullo è un’ottima soluzione per chi necessita di un prodotto pratico e funzionale, per schermare ogni ambiente dalla eccessiva luce solare oppure sguardi indiscreti, ma senza rinunciare a stile ed eleganza. (nota stampa)