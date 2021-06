Manfredonia. Segnalazione per pulizia urgente in zona retro LUC

di Franco Rinaldi. Giovedì 10 giugno 2021, dopo circa un mese, sono passato per la piazzetta Mercato. Scendendo poi per viale Miramare, ho notato dietro quella strettoia che è dietro al LUC (Laboratorio Urbano Culturale), lo schifo di immondizia che giace in quel sito, che non si sa tra l’altro a chi appartiene e di chi è la competenza per farlo pulire giornalmente. E’ una cosa così squallida, che mi vergogno anche a renderla pubblica.

Ma è possibile, che nel centro della Città, quel luogo è sempre così sporco. Poi, vorrei dire ai baldi giovani, ma mi rivolgo anche a quelle persone cosiddette“civili”, che comprano, panini, bibite, pizze ed altro sulla piazzetta Mercato, perché continuate a buttare in quella strettoia, e non solo in quel luogo, i residui di quello che avete mangiato e bevuto.

“Cissò, cissò, ca ve e vonna spezzè li cosse e li mene, che brotta mendaletà !”. Quando inizierete ad essere un po’ più civili come fanno i ragazzi e le persone di tutte le altre Città. Sulla piazzetta mercato, tutti gli esercenti hanno predisposto dei contenitori porta rifiuti per il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti, perché non li utilizzate?.

E’ mai possibile, poi che non si riesce ancora a capire, chi dovrebbe pulire quel sito, che è nel centro storico della Città per tenerlo in maniera decorosa. Chiedo, gentilmente, ai Sigg. COMMISSARI PREFETTIZI di intervenire e di predisporre un ordine di servizio urgente, per mandare qualche “amina del purgatorio” a pulire quel luogo perché è una cosa semplicemente vergognosa a vedersi.

FOTOGALLERY FRANCO RINALDI