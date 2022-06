A fuoco ettari di grano di un imprenditore antimafia nel Foggiano

FOGGIA, 11/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) Un incendio sulla cui origine sono in corso indagini ha distrutto campi di grano di proprietà di un imprenditore agricolo campano, Lazzaro D’Auria, di 56 anni titolare di un’azienda agricola che si trova in località Incoronata, nel Foggiano.

L’uomo vive da qualche anno sotto scorta dopo aver denunciato le richieste estorsive da parte della batteria mafiosa Moretti-Pellegrino-Lanza. Secondo la polizia, è andata distrutta una quindicina di ettari di cui una decina di proprietà dell’imprenditore. Secondo D’Auria sarebbero andati distrutti molti più ettari, con un danno di almeno 300mila euro. «Il grano non si incendia da solo» ha commentato l’imprenditore che ha raccontato anche che «già nei giorni scorsi abbiamo subito due tentativi di incendio ma che grazie al nostro intervento, abbiamo limitato i danni. Questa volta sono stati favoriti dal forte vento». Sull’accaduto indagano i carabinieri. Al momento i vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo non hanno riscontrato evidenze dolose delle fiamme. (gazzettamezzogiorno)