Comitato: “Manfredonia in piazza contro i parcheggi più cari d’Italia!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/06/2022 – “Il Comitato Cittadino Tariffe Blu, “Comi.Ci.Ta. Blu” su richiesta di tantissimi cittadini sarà in Piazza del popolo domenica 12/06 per sostenere e dare voce al dissenso contro i parcheggi a pagamento con abbonamenti più cari d’Italia!



La nostra raccolta firme ha raggiunto già un grande consenso ma adesso serve il supporto di tutti quei cittadini che sono stanchi di subire danni e beffe dovute alla politica miope, che prima ha mal gestito ed ora chiede a noi di pagarne le spese. Siamo consapevoli che questa amministrazione ha ereditato questo fardello e non l ‘ha determinato, ma allo stesso tempo non ci basta sentire che dobbiamo “rassegnarci” a subire, chiediamo soluzioni concrete. Non lo accettiamo e non lo accetteremo mai, pretendiamo che si modifichi il regolamento e sia più adatto alle esigenze dei cittadini. Non vogliamo essere trattati come un bancomat.



Per questo domenica vi diamo appuntamento per raccogliere ancora firme dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Sarà anche l’occasione per conoscerci di persona, scambiare opinioni e condividere idee e ipotesi di soluzioni alternative. Chiunque vorrà dare una mano sarà benvenuto. Abbiamo già dato dimostrazione di voler

reagire a questa situazione ingiusta, ma purtroppo non basta non parcheggiare per non

pagare questa “tassa di cittadinanza”, ora bisogna farsi sentire e proporre soluzioni.



Sarà un momento di incontro e di preparazione di altri appuntamenti più corali, in cui

chiederemo l’incontro anche con gli attori politici e con i referenti dell’azienda gestore dei parcheggi. Nel frattempo continuiamo la nostra protesta pacifica è a boicottare le strisce blu, sempre nel rispetto delle regole del codice! Un manfredoniano da solo non lo ascolta nessuno, ma insieme siamo noi Manfredonia. Seguite la pagina FB https://bit.ly/FB-comicita-blu”.