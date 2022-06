Mafia nigeriana in Puglia, chieste 24 condanne: “Struttura militare ed inaudita ferocia”

BARI, 11/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) La Dda di Bari ha chiesto 24 condanne a pene fino a 27 anni di reclusione nei confronti di altrettanti presunti componenti di due gang nigeriane organizzate come «sette segrete dalla struttura militare e dalla inaudita ferocia», accusate di aver gestito per anni, all’interno del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari, il racket della prostituzione di donne connazionali vittime di tratta e l’accattonaggio di mendicanti, utilizzando riti voodoo, pestaggi e accoltellamenti.

I due gruppi criminali, ritenuti mafiosi, denominati Vikings e Eiye, ma più noti come ‘Rossì e ‘Blù dai colori dell’abbigliamento scelto in occasione dei summit, secondo l’accusa avevano stabilito la loro base operativa nel Cara e operavano soprattutto nel quartiere Libertà. L’indagine della Squadra Mobile di Bari, coordinata dalle ex pm Antimafia Simona Filoni e Lidia Giorgio e poi dalla collega Daniela Chimienti, partirono nel 2016 dalla denuncia anonima di alcune presunte vittime, accertando che lo sfruttamento della prostituzione sarebbe stato la principale attività di arricchimento dei due clan, sulla base della regola delle ‘tre d’, donne-denaro-droga, con le donne costrette a sottomettersi con violenza fisica e psicologica, in quanto considerate “oggetti fabbricasoldi». (gazzettamezzogiorno)