Manfredonia, caos strisce blu. Ambulanti: “Incontro urgente col sindaco”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/06/2022 – Non si placano le proteste contro i nuovi parcheggi a pagamento a Manfredonia. Le tariffe sono ritenute da una buona fetta della popolazione eccessive, alla luce anche dell’attuale crisi economica. Per tale ragione da giorni si è assistito ad un totale boicottaggio delle stesse, col surreale panorama di strade in centro completamente sgombre di auto (o quasi). Da giorni la protesta si è allargata anche agli operatori mercatali.

“Al mercato di Manfredonia, a causa delle strisce blu, i cittadini disertano il mercato e i mercatini” spiegano gli ambulanti. “Il Goia Fenapi non ci sta. Vogliamo un incontro urgente col sindaco. I sindaci credono che noi ambulanti siamo delle vacche da mungere a loro piacere per fare cassa. Siamo una categoria disastrata già da diversi anni, una categoria già alla canna del gas. Stanno aiutando le grosse distribuzioni e ammazzando gli ambulanti. Nelle grosse distribuzioni non ci sono le strisce blu”, sostengono.

“Nell’area mercatale i parcheggi devono essere un servizio per i cittadini e per noi ambulanti”, aggiungono. “Noi versiamo soldi per gli stalli e per l’area che l’amministrazione ha definito area mercatale coi dovuti parcheggi. Stanno creando un disagio economico sia per i cittadini che comprano al mercato per risparmiare sia per gli ambulanti. Siamo una categoria in fase di estinzione grazie a quello che ci stanno facendo i sindaci che non rispettano non solo le leggi regionali, ma anche quelle nazionali”. E concludono: “Siamo una categoria attaccata su tutti i fronti e non sappiamo più come difenderci. L’unica difesa che abbiamo è la riforma sindacale che il Goia sta organizzando a breve. Cerchiamo di essere in tanti e tutti con un solo obbiettivo”.