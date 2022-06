Manfredonia, Giulia Scarano dal Collegio ad oggi: la metamorfosi

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/06/2022 – (webboh) Giulia Scarano è stata senza dubbio una delle protagoniste della sua edizione de Il Collegio, la quinta, andata in onda nel 2020. Originaria di Manfredonia, pugliese al 100%, l’ex collegiale era diventata virale sui social sin dalla prima puntata, quando si presentò a scuola con un caciocavallo e delle olive .

Ve lo ricordate? Sempre spiritosa e frizzante, più volte ultima della settimana perché non molto studiosa, Giulia Scarano ha partecipato a Il Collegio quando frequentava il primo anno di liceo scientifico (poi ha cambiato!), con il sogno di diventare medico in chirurgia estetica. “Sono piccola, ma non ho paura di nessuno”, aveva detta all’epoca. Ora piccola non lo è più tanto, passati due anni dall’esperienza televisiva, nemmeno nei numeri sui social: su Instagram conta infatti quasi mezzo milione di follower!