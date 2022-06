Manfredonia “Occupazioni abusive spazi di sosta non a pagamento”

Continuano le occupazioni abusive degli spazi di sosta non a pagamento. Eh già! Questa abitudine dello stendino “pu struculatər” non ce la siamo tolta! E come si fa a trovare un posto libero? Se l’amministrazione deve far rispettare le norme sui parcheggi, per cui sono in massima allerta i controlli sulle irregolarità (fateci attenzione!), allora pretendiamo che i controlli vengano fatti a tappeto e su tutto e non “all’uso nostro: chi figli e chi figliastri”!