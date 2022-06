Ristoratore pugliese non trova personale: “Lo stipendio lo decidete voi”

LECCE, 11/06/2022 -(quotidianodelsud) “Cerco aiuto pizzaiolo, camerieri caffetteria e banconista bar, per stagione estiva. Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero li decidete voi e gli orari anche. Per info contattatemi.”

È l’annuncio di lavoro pubblicato sulla profilo Facebook “Luigi Mordiefuggi”. Sembra quasi una provocazione quella di Luigi Lucino, imprenditore salentino di 40 anni, titolare di un locale a Porto Cesareo, che denuncia di cercare personale da mesi, ma di non trovarlo. Qualcuno ha commentato seriamente l’offerta, ma non mancano commenti ironici: “Posso lavorare in smart working?”, “Il condizionatore c’è?”.

Lucino ha raccontato di offrire stipendi netti dai 1200 euro al mese in su, per un aiuto pizzaiolo si arriva a 1500-1600 euro al mese, ma è da mesi che fatica a trovare personale. Tanto che nel suo locale ha dovuto abbassare il numero di pizze a serata, da 150 a 100, per non sovraccaricare l’unica persona che già lavora per lui. Così la proposta sui social “Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero li decidete voi e gli orari anche”. (quotidianodelsud)