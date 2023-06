Manfredonia – In viale Aldo Moro Manfredonia vi è la sede della neo costituita associazione “Armatori Manfredonia e Proprietari di barche“, finalizzata alla tutela degli interessi della categoria minacciati dalle politiche comunitarie, ultima delle quali quelle di procedere tra qualche anno all’eliminazione delle pesca a strascico.

Una decisione, quest’ultima, promosso dal commissario europeo della pesca generalizzante che se dovesse entrare in vigore decreterebbe la estinzione dell’importante settore economico italiano che contribuisce con la sua produzione per una quota pari al 1,5 del Pil nazionale, senza considerare tutta la ricchezza prodotta dall’indotto che lavora con il pesce fresco made in Italy.

Ci si sta organizzando in tutta Italia, come precisato dal presidente Nunzio Stoppiello, e dal vice Domenico Carpano, per far sentire la propria voce a Bruxelles. Non si può accettare supinamente una decisione che metterebbe in ginocchio la categoria con conseguenze nefaste, tra cui la perdita di lavoro e della capacità produttiva.

Una città come Manfredonia ha come perno principale della propria economia il settore pesca, difatti, la riduzione della flotta avvenuta in questi anni si è riverberata con riflessi evidenti sulla economia della città.

Occorre fare fronte comune per scongiurare l’ennesima decisione europea penalizzante per l’economia italiana e locale.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 11 giugno 2022.