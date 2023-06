Foggia, 11 giugno 2023. “Dopo le pec da parte di AttiVisti, abbiamo avuto rassicurazioni da parte di Acquedotto pugliese per l’inizio dei lavori a Via San Lazzaro per la tubatura che perde”. Gli attivisti postano l’ordinanza del Comune sul restringimento della carreggiata per lavori in corso. Com’è noto, sono diverse le segnalazioni fatte in questi anni, dalle discariche a cielo aperto alle eterne incompiute della città, dalle strade dissestate alla sosta selvaggia.

Qualche giorno fa avevano sollecitato il civismo foggiano, che ha tenuto banco durante il commissariamento ma che è nato e si è consolidato già da qualche anno, a scegliere una strada e una visione comune per la candidatura del sindaco di Foggia. Ma anche il loro percorso politico è a una svolta.

Salvatore Imperio e Matteo Papicchio annunciano anche di aver aderito all’associazione di Alessandro Di Battista “Schierarsi” con le sue “piazze”.

Chi si iscrive aderisce a una di esse che si stanno diffondendo sul territorio. Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresentano il cuore delle azioni in cui è impegnata l’Associazione Schierarsi. Foggia verso il voto del sindaco, AttiVisti: “Che peccato sarebbe andar divisi”

“I nostri ragazzi Marco Matteo Papicchio e Salvatore Imperio continuano il loro percorso di giovani attivisti e cittadini attivi nel solco della nuova realtà della Piazza di Foggia dell’Associazione Schierarsi. In bocca al lupo per questa nuova avventura”, scrivono gli AttiVisti foggiani.

