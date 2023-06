Fitto, ‘modifica del Pnrr è l’occasione per mettere ordine’

“La finestra che abbiamo di fronte della revisione del Pnrr” la cui scadenza è il 31 agosto, “è l’ultima occasione per mettere ordine”.

Lo afferma il ministro del Pnrr e le politiche Ue e il Sud Raffaele Fitto intervenendo al Forum in Masseria rilevando come “occorre essere prudenti” perchè “l’Italia per la scelta dei precedenti governi ha utilizzato al 100% la quota a debito”.

“Il nostro Pnrr è composto da 68 miliardi a fondo perduto” e oltre 150 miliardi a debito fra risorse europee e nazionali. “Non c’è un tema solo di capacita’ di spesa ma anche sulla qualità dellla spesa” ha aggiunto.

Oltre a una critica generica di ritardi sul Pnrr” mi piacerebbe che “se ne aprisse una specifica” sui singoli temi “e sui fatti” e così si “potrebbe aprire un dibattito utile per il nostro paese” ha spiegato. Lo riporta l’Agenzia Ansa.